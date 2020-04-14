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برلمان

برلمانى: تصريحات وزيرة الهجرة تؤكد جدية الدولة فى إنهاء أزمة عودة العالقين بالخارج

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:44 م
العالقين بالخارج
العالقين بالخارج
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فريده محمد
أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتصريحات نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج التى أكدت فيها حرص الوزارة على تلبية طلبات المصريين بالخارج والاهتمام بهم وأن الوزارة تتواصل مع المصريين بالخارج لمتابعاتهم باستمرار خلال تلك الأزمة وأن الدولة تهتم بإعادة المصريين العالقين وهم من الطلاب والمهاجرين فى رحلة مؤقتة.

وأكد " المسعود " فى بيان له أصدره اليوم، أهمية موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بتشكيل لجنة تضم كلا من وزارة الهجرة والطيران والخارجية والصحة، وذلك لدراسة طرق عودة المصريين العالقين بالخارج.

وأشار النائب الى أن تأكيد السفيرة نبيلة مكرم وجود 3378 مصريا عالقا في كل أنحاء العالم ووضع جدول زمنى يعمل على عودة العالقين المصريين آخذين فى الاعتبار وضعهم داخل الحجر الصحي فور عودتهم من الخارج يؤكد جدية مصر فى إنهاء هذا الملف وتلبية رغبات العالقين المصريين بالعودة لمصر.

وأضاف أن وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أكدت أنه فى غضون أسبوعين سيتم إطلاق طائرات خاصة لعودة المصريين العالقين بالخارج وأن ختم الدولة على جواز السفر هو ما سيحدد إذا ما كان من يطلب العودة عالقا أم مقيما فى الخارج.
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