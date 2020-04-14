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برلمان

بسبب كورونا.. مقترح برلماني بعزل كبار السن إجباريا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:51 م
حجر صحي
حجر صحي
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أحمد أيمن
تقدم النائب خالد هلالي، عضو مجلس النواب، بمقترح للسيطرة على حالات وفيات فيروس كورونا في مصر عن طريق الحجر الصحي أو العزل الإجباري للمسنين أكثر من 50 عاما، بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للوفاة من الفيروس بسبب تدهور مناعتهم وحالاتهم الصحية، مقارنة بالأطفال والشباب، الذين ينجحون في التعافي من كورونا.
وطالب هلالي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتخصيص أماكن إضافية لحجر المسنين بخلاف المستشفيات لتخفيف الضغط، حيث يمكن استغلال المدارس والمدن الجامعية -في ظل تعليق الدراسة- في تجهيزها للحجر الصحي، على أن يتم توفير عدد من الأطباء والممرضين لإجراء مسح طبي لكبار السن والتأكد إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

وتابع النائب، أنه في حالة إصابتهم يخضعون للعلاج الفوري والمتابعة الدورية خلال فترة الحجر، أما إذا كانت نتائجهم سلبية يبقون في الحجر الصحي لحين انتهاء أزمة كورونا، وذلك لوقايتهم من الإصابة للحفاظ على حياتهم من خطر الوفاة.
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