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أخبار البلد

ايتيدا تنظم دورة حول التحول الرقمي للقيادات الحكومية عبر الإنترنت

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:25 م
ايتيدا
ايتيدا
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أحمد عبد القوي
نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) دورة تدريبية بعنوان "التحول الرقمي للقيادات الحكومية" لأول مرة عبر الإنترنت.

وتهدف الدورة المكثفة إلى تحسين أداء الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها للجمهور، من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الأدوات التقنية لدعم صناعة القرار، وإيجاد حلول للقضايا المجتمعية باستخدام التكنولوجيا.

وشارك في فعاليات هذه الدورة 26 من القيادات التنفيذية الحكومية، شملت الجهات التالية: وزارة الطيران المدني، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الصحة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الزراعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظات الإسكندرية، و الشرقية، و القليوبية، و قنا، و الوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار تشجيع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لسياسة العمل من المنزل، والعمل على تقديم جميع برامجها وخدماتها للشركات عبر الإنترنت، من خلال الاستعانة بأحدث التطبيقات والوسائط الرقمية، بهدف الحد من التجمعات، وضمان سلامة العاملين والمواطنين، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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