ديزني تجمع نجوم الفن من أجل التبرع لبنك الطعام الأمريكي

أعلنت شبكة قنوات ABC الأمريكية عن تشكيلية نجوم عائلة ديزني التي تحمل اسم " sing along" والتي تجمع بين عدد من نجوم الغناء العالميين من اجل إحياء حفل اونلاين من منزلهم للتوعية بأهمية التبرع لبنك الطعام الأمريكي لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.





وكشفت ABC عن أسماء النجوم المشاركين وهم كريستنيا اغليرا وديمي لوفاتو واريانا غراندي لان مينكن وإيل فانينج وجوش جروبان ودارين كريس وتوري كيلي وماركوس سكريبنر.





ولفتت ABC الى ان البث المباشر سوف يصادف 16 من شهر أبريل في تمام الساعة 8 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.





ويقدم كوكبة نجوم ونجمات الغناء العالمي أشهر أغاني أفلام ديزني من منزلهم على مدار ساعة كاملة.



