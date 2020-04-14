لا يوجد زحام.. بائعو سوق المنشية في طور سيناء يشكون من الركود.. شاهد

شكى بائعو سوق المنشية بطور سيناء من الركود الذي ضرب كل شئ وضعف حركة البيع والشراء من المواطنين بعد ازمة تفشي وباء كورونا .





وقد بات السوق الذي يضم بائعي الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية والملابس فارغا من المارة والمواطنين .





وقالت صباح عبد العليم بائعة ملابس، انها تعاني من الركود ولا تبيع في اليوم قطعة واحدة علاوة الي انها مريضة وتعاني من ضعف المناعة.





وشكت مشيرة عبد الستار بائعة خضراوات تاثير ازمة كورونا علي جميع البائعين واشارت الي ان جميع البائعين عليهم التزامات ومبالغ مالية للتجار.





واكد محمد يوسف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن جميع البائعين يعانوا من الركود وانحصار حركة البيع والشراء وخاصة لا توجد كثافة عدديه بجنوب سيناء .





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