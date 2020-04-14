AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لا يوجد زحام.. بائعو سوق المنشية في طور سيناء يشكون من الركود.. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:36 م
سوق المنشية في طور
سوق المنشية في طور سيناء
Advertisements
ايمن محمد
شكى بائعو سوق المنشية بطور سيناء من الركود الذي ضرب كل شئ وضعف حركة البيع والشراء من المواطنين  بعد ازمة تفشي وباء كورونا .

وقد بات السوق الذي يضم بائعي الخضراوات والفاكهة  والسلع الغذائية والملابس فارغا من المارة والمواطنين .

وقالت صباح عبد العليم بائعة ملابس، انها تعاني من الركود ولا تبيع في اليوم قطعة واحدة علاوة الي انها مريضة وتعاني من ضعف المناعة.

وشكت مشيرة عبد الستار بائعة خضراوات تاثير ازمة كورونا علي جميع البائعين واشارت الي ان جميع البائعين عليهم التزامات ومبالغ مالية للتجار.

واكد محمد يوسف  عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن جميع البائعين يعانوا من الركود وانحصار حركة البيع والشراء وخاصة لا توجد كثافة عدديه  بجنوب سيناء .

اقرا ايضا :

لا يوجد زحام.. بائعو سوق المنشية في طور سيناء يشكون من الركود.. شاهد
لا يوجد زحام.. بائعو سوق المنشية في طور سيناء يشكون من الركود.. شاهد
لا يوجد زحام.. بائعو سوق المنشية في طور سيناء يشكون من الركود.. شاهد
لا يوجد زحام.. بائعو سوق المنشية في طور سيناء يشكون من الركود.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلمنتينا .. فاكهة الشتاء في سيناء والكيلو بجنيه

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأزيد من أسعارها بجنوب سيناء

بعد أول ليلة حظر.. زحام بالشوادر وتكالب على شراء السلع في طور سيناء

شاهد.. شوارع طور سيناء تخلو من المارة

صدى البلد يرصد الزحام على منافذ صرف التموين

ترشيحاتنا

بيان عاجل لفرض حظر تجوال شامل يوم الاثنين المقبل

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا

بسبب الزحام الشديد.. قرارات جديدة للحكومة خلال ساعات لمكافحة كورونا

إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل

أخبار السعودية.. تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد إصابات كورونا.. وتوقيع أكبر عقد في تاريخ موانئ المملكة.. ومبادرة جديدة للتغلب على تداعيات كورونا

بسبب كورونا.. طبيب يلقى مصرعه وزوجته ونجله يصارعان الموت في المستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا

بمكياج جذاب .. منة فضالي تفاجئ متابعيها بفستان زفاف .. شاهد