وزير الصحة السعودي: أعداد المصابين بكورونا في تزايد وهذا طريقنا للوصول لبر الأمان

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة إن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يبين حجم التحدي ونريد من الجميع الالتزام، وهناك تناغم كبير بين القطاعات الحكومية بقيادة ولي لعهد لمواجهة أزمة كورونا.





وتابع في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "حتى الآن لا يوجد علاج للفيروس، وهناك جهود جبارة عالميًا، وفي المملكة أيضًا لدينا بروتوكول علاجي لتسريع شفاء المصابين".





وقدم الوزير شكره للممارسين الصحيين ورجال الأمن على جهودهم.





وقال: أرجو من الجميع الالتزام بالتعليمات، وإذا التزمنا جميعًا سنصل إلى بر الأمان.





وكشف عن وصول مليار ريال دعم لصندوق الوقف الصحي بالوزارة.