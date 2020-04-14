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محافظات

رغم التحذيرات.. الزحام يضرب سوق الميدان الشعبي بالإسكندرية.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:28 م
سوق الميدان الشعبي
سوق الميدان الشعبي بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
شهد سوق الميدان، أحد الأسواق الشعبية بمدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، زحام شديد من قبل المواطنين، الذين أقبلوا على شراء الخضروات والفاكهة والأسماك، وذلك رغم تحذيرات الحكومة من خطورة التجمعات في نشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ورصدت عدسة "صدى البلد"، زحاما شديدا داخل السوق الذي يقع بمنطقة بحري ويمتد حتى المنشية، نطاق حي الجمرك، وسطالمدينة الساحلية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على منع التجمعات والزحام بمختلف أنحاء المدينة الساحلية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على  استمرار أعمال التعقيم والتطهير بكافة الأسواق والمناطق المحيطة بها، هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى أنحاء المحافظة وجميع أماكن تجمع المواطنين.
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