رغم التحذيرات.. الزحام يضرب سوق الميدان الشعبي بالإسكندرية.. فيديو





كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على منع التجمعات والزحام بمختلف أنحاء المدينة الساحلية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد المحافظ على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بكافة الأسواق والمناطق المحيطة بها، هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى أنحاء المحافظة وجميع أماكن تجمع المواطنين.

ورصدت عدسة "صدى البلد"، زحاما شديدا داخل السوق الذي يقع بمنطقة بحري ويمتد حتى المنشية، نطاق حي الجمرك، وسطالمدينة الساحلية.