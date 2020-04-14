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سيارات

أصوات لا يجب سماعها في سيارتك.. احذر منها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:00 م
اصوات لا يجب سماعها
اصوات لا يجب سماعها في سيارتك
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اشرف عطية
المتابعة الجيدة لسيارتك توفر عليك الكثير من الجهد والمال لأن اكتشاف المشكلة في بدايتها يعني نصف حلها لذلك الفحص الدوري مهم ومتابعة الأصوات الصادرة من السيارة أهم، وفي هذا السياق نعرض عليكم بعض الأصوات التي تصدر من سيارتك عند حدوث مشكلة و نعلمك بكل صوت و ما هي دلالته.

1- صوت تصفير يصدر عند الضغط علي الفرامل و يكون بسبب انتهاء عمر التيل وحان موعد تغييره.

2- صوت احتكاك شديد عند الفرامل أو السير ببطء وهذا ينتج بسبب إهمال صيانة الفرامل.

3- صوت طقطقة صادر من الاكاوتش الامامي عند الملفات وهذا يكون بسبب تلف الكبالن الامامية و الكبالن هي الجزء المسؤول عن توصيل حركة الموتور إلي العجلات.

4- صوت دبدبة أثناء المطبات أو السير في طرق غير ممهدة و تكون بسبب وجود مشاكل في المساعدين او تلف احدهما.


5- صوت صفير و هو أشبه بالصراخ الصادر من المحرك عند بداية تشغيله وهذا الصوت بسبب انتهاء صلاحية السيور الخاصة بالمحرك وضرورة تغيرها لتجنب انقطاع أحدها أثناء السير مما قد يكبدك الكثير من العناء.

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