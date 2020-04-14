أبحاث الصف الثالث الإعدادي.. ننشر كيفية إعدادها ورابط لتحميل قوالبها

وتمثلت مشروعات أبحاث الصف الثالث الإعدادى المتاح أمام كل طالب اختيار موضوع واحد فقط منها في: تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، أو الزيادة السكانية والأمن الغذائي، أو البيئة.

- على الطالب أن يختار مشروعا ويفكر في كيفية توظيف كل تعلمه في المواد الدراسية المختلفة في هذا المشروع

- يمكن للطالب أن يعمل في البحث منفردا أو ضمن مجموعة لا تزيد على 5 طلاب.

- سيتم رفض أي بحث اذا تطابق مع غيره

- لابد من الالتزام بعدد الكلمات المحدد

ولكي يضمن الطالب قبول بحثه المقدم ، لابد من اتباع الآتي :

بالنسبة لـ البحث الخاص بتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية :





فالمطلوب أنه في ضوء دراسة الطالب والمصادر المتاحة أن يقوم بإعداد مشروع بحثي يتضمن : استعراض الاثار الايجابية والسلبية التي تنتج عن استخدام التكنولوجيا مع تطبيق ما يعرضه الطالب على ما درسه في مجال العلوم والانشطة الاقتصادية في العالم





وهنا على الطالب أن يبحث بكلمات مثل استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية.





كما يجب على الطالب تصميم مخطط مستخدما الاشكال الهندسية التي درسها لعرض الاثار الايجابية والسلبية لتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية باللغة العربية و واحد اللغة الاجنبية.





كما انه مطلوب من الطالب كتابة فقرة قصيرة باللغة العربية و احدى اللغات الاجنبية يبين فيها اهم ما تعلمه من مشروعه البحثي





أما بالنسبة للبحث الخاص بـ الزيادة السكانية و الامن الغذائي





فهنا المطلوب من الطالب توضيح كيفية استخدام البيانات الرياضية والتمثيل البياني في وضع الخطط المستقبلية لمواجهة الانفجار السكاني وتأثيرها على النشاط الاقتصادي وتوفير الطاقة الكعربية للسكان .





كما انه مطلوب من الطالب تصميم مخطط لتوضيح الاثار الايجابية والسلبية للزيادة السكانية على موارد الدولة (وهنا يمكن للطالب البحث في المكتبة الرقمية بكلمة مفتاحية مثل "الاثار الايجابية والسلبية للزيادة السكانية"

ويطلب هذا البحث من الطالب ان يستعين بما درسه في الرياضيات في تمثيل هذه البيانات والتنبوؤ بتعداد السكان المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية.





كما يجب على الطالب كتابة مقال قصير باللغة العربية يقوم فيه بتوعية المجتمع المحيط عن الاثار السلبية للزيادة السكانية ثم ترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الاجنبية.





وبالنسبة للبحث الخاص بـ البيئة





مطلوب من الطالب في ضوء دراسته أن يوضح العوامل التي تؤدي إلى إخداث تغيرات في البيئة مع ذكر أمثلة من مجالي الزراعة وإنتاج الكهرباء ، كما يجب على الطالب تصميم إعلان للحفاظ على الاتزان البيئي باللغة العربية واحد اللغات الأجنبية ، وتصميم مخطط أو شريحة تقديمية يبين العلاقة بين مكونات البيئة والعوامل التي تؤثر فيها



