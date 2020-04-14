ستحتاجون للقبطان.. هكذا رد ترامب على حكام الولايات المتمردين

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمرد عدد من حكام الولايات، على خطة إعادة فتحها وعودة النشاط الاقتصادي وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أخبروا الحكام الديمقراطيين أن فيلم “Mutiny On The Bounty” كان أحد أفلامي المفضلة على الإطلاق.. التمرد القديم بين الحين والآخر هو شيء مثير للمشاهدة، خاصة عندما يحتاج المتمردون إلى القبطان.. وهذا سهل جدا".





واختار ترامب فيلم "Mutiny On The Bounty" الذي يحكي قصة عن تمرد عدد من بحارة السفينة باونتي على قبطانهم والذي يقودهم في النهاية إلى الخضوع لمحاكمة عسكرية.





وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، أكد أنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا.





وقال كومو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، "إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".





وأضاف أن أي أمر من هذا القبيل سيمثل "تحديا دستوريا" بين الولايات والحكومة الفيدرالية وستتم إحالته إلى القضاء.





كما أعلنت 6 ولايات أمريكية في الشمال الشرقي للولايات المتحدة، أمس عن تعاونها على تصميم خطة منسقة تسمح للشرطة بإعادة فتح أبوابها بعد عملية الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكان من بين الحكام أندرو كومو، نيويورك، إضافة إلى وفيل مورفي، نيوجيرسي، ونيد لامونت، كونتيكتكت، وتوم وولف، بنسلفانيا، وجون ريني، دويلاوير، وجينا ريموند، رود آيلاند، أنهم يشكلون مجموعة عمل لتطوير الخطة.





وستقوم كل ولاية بتسمية مسؤول صحة عامة ومسؤول اقتصادي سيجلس في المجموعة. وسيكون رئيس أركان "كبير موظفي" كل ولاية في الولاية بالمجموعة أيضًا.





ورد ترامب قائلا أمس عبر "تويتر": "لغرض إثارة الصراع والارتباك، تقول بعض وسائل الإعلام الكاذبة إن قرار فتح الولايات من سلطة حاكم الولاية، وليس رئيس الولايات المتحدة والحكومة الفيدرالية. فليكن مفهوما تماما أن هذا غير صحيح".





وأضاف ترامب:"إن قرار الرئيس ولأسباب وجيهة عديدة، مع ذلك ، فإنني والإدارة نعمل بشكل وثيق مع المحافظين ، وهذا سيستمر. سوف أتخذ قرارًا ، بالاشتراك مع المحافظين ومدخلات من الآخرين، قريبًا".