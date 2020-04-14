تحدي الخير.. توزيع شنط مواد غذائية على أهالي قرية نهطاي في الغربية.. صور

وزعت جمعية رسالة طنطا المئات من شنط المواد الغذائية علي الاسر المحتاجة من الأرامل والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين من حظر العمل بسبب ظروف فيروس كورونا بالتنسيق مع المجلس القوي للمرأة بقرية نهطاي مركز زفتي بمحافظة الغربية.





وأكد عمر الخشاب عضو مجلس إدارة الجمعية ومسئول نشاط القوافل أن الجمعية تقوم بالتوزيع اليومي في مقراتها بمدينة طنطا ، وتم التوزيع أمس في القري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بعد عمل حصر شامل واستطلاعات للحالات المحتاجة .





وأضاف الخشاب أن جمعية رسالة تقوم بواجبها الوطني والاجتماعي منذ ظهور أزمة فيروس كورنا تجاه المجتمع بشكل كامل ويتم توزيع الكراتين الغذائية واللحوم علي المستحقين بالإضافة لجميع الأنشطة من العلاج ونشاط المكفوفين ، وتوزيع احتياجات الأسر اليومية.





وأقامت الجمعية سرادق أمام مقر شارع الحلو لاستراحة الأهالي وتم تغطيتها من الشمس لاستقبال الحالات بشكل يليق بهم مع تطبيق آليات ولوائح وزارة الصحة.