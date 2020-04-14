بتكلفة ألف جنيه .. هندسة حلوان تصنع جهاز تنفس صناعي للمساعدة فى علاج كورونا

تشارك كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان في مبادرة Covid-19 egypt Response team "مصريين ضد فيروس كورونا" بالتعاون مع جمعية اتصال لتصنيع جهاز تنفس صناعي في مبادرة تهدف للتصدي لتهديدات فيروس كورونا المستجد التي تواجه مصر وإيجاد حلول إبداعية جديدة لمواجهة مشكلة نقص الأجهزة والامدادات الطبية.









وأوضح المشاركون أن فكرة الجهاز تقوم على تصنيع نموذج يتميز بانخفاض التكلفة وسهولة التصنيع بدون تعقيدات كثيرة بحيث يمكن استخدامه في حالات الطوارئ والأوبئة ويقوم بتحقيق الوظيفة المطلوبة.









وتقوم فكرة الجهاز على ضغط الهواء دون الاعتماد على أي مصدر طاقة خلاف الهواء المضغوط من اسطوانات الأكسجين، والتي تكون في الغالب مثبتة بجانب المرضى او عن طريق خطوط بالمستشفيات، حيث تم التواصل والاستعانة بتصميمات مفتوحة المصدر من جامعة الينوي لتنفيذها والتأكد من فعاليتها وجاري العمل على إجراء بعض التعديلات لتتناسب مع طرق الإنتاج والموارد المتاحة داخل مصر مع اضافة بعض المكونات.





ويتميز الجهاز بأنه لايحتاج الي اي مصدر كهرباء ويعمل بشكل ميكانيكي، ويمكن استخدامه في سيارات الإسعاف والهليكوبتر والمستشفيات الميدانية، يمكن تخزينه بكميات كبيرة لاستخدامه في الحالات الطارئة، ويسهل التدريب عليه من قبل العاملين في المجال الصحي.









وصرح الدكتور ياسر شعبان أستاذ مساعد الهندسة الصناعية بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان بأن الفريق البحثي القائم على الجهاز قام بتصنيع أغلب مكونات الجهاز باستخدام تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد .

















و اوضح ياسر شعبان أن تكلفة الجهاز عند التصنيع لا تتخطى الف جنيه حيث تم تبسيط مكوناته لتحقق الغرض منه سواء بالحفاظ على ضغط الهواء داخل رئة المريض و ضمان عملية التنفس الصناعي وكمية الهواء المطلوب وصوله للمريض وفقا لحالته الصحية وقرار الطبيب.













و اضاف الفريق البحثى انه تم تجربت الجهاز بنجاح وسيتم اعتماده من قبل هيئة القياس والمعايرة وتجربته بإحدى المستشفيات تمهيدا لتصنيعه مباشرة.

















جدير بالذكر انه يشارك في هذه المبادرة العديد من المتطوعين من مختلف المجالات والجهات لدعم المبادرة في النواحي المالية، و الطبية و القانونية.





و تهدف المبادرة إلى تطوير حلول إبداعية جديدة لسد العجز في أدوات الحماية الطبية، تطوير جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية قادر على تلبية المتطلبات الطبية بأقل تعقيد ممكن ما من شأنه أن يسهل إنتاجه، والتركيز على استخدام الموارد المتاحة في السوق المحلي وعدم الإعتماد على خامات مستوردة لتحقيق الاستدامة، والتواصل مع القطاع الطبي والعمل على حل المشكلات التى تواجههم، وتكوين شبكة من المعامل والمصنعين لتنفيذ المشروعات المقترحة.



