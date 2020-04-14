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محافظات

لجنة برئاسة نائب المحافظ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية بمطروح

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:11 م
اتحاذ المنشآت الصحية
اتحاذ المنشآت الصحية لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية
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أيمن محمود
أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة دينا  عثمان نائب محافظ مطروح، وعضوية كل من وكيل مديرية الصحة ومدير الإدارة الصحية المختص، ومدير التفتيش المالى والإدارى، ومدير إدارة التعاون، وعضو تفتيش مالى وادارى بالمحافظة.

وأكد المحافظ  أن مهام اللجنة المرور على كافة المستشفيات بالمحافظة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وكذلك اتخاذ الإجراءات الطبية للعاملين  داخل المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت  نائب محافظ  مطروح  بتفقد مستشفيات الحميات والصدر  والأقسام المختلفة  من الطوارئ والاستقبال والمعامل والمخازن وغيرها للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمنع انتشار العدوى، وكذلك الاطمئنان على ارتداء  جميع العاملين للكمامات وأدوات الوقاية اللازمة، مع الاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الكمامات  وقفازات اليد وغيرها.

ووجهت نائب محافظ مطروح الشكر لجميع العاملين من أطباء وأطقم تمريض وفنيين  على جهودهم المبذولة خاصة فى ظل الظروف الحالية وتداعيات مواجهة فيروس كورونا، مع اهمية الوعى وعدم الانسياق وراء الشائعات  ومحاربتها، والثقة  بالجهود المبذولة  والتكاتف حفاظا على سلامة الجميع ومواجهة فيروس كورونا.

لجنة برئاسة نائب المحافظ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية بمطروح
لجنة برئاسة نائب المحافظ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية بمطروح
لجنة برئاسة نائب المحافظ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية بمطروح
لجنة برئاسة نائب المحافظ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية بمطروح
لجنة برئاسة نائب المحافظ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية بمطروح
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