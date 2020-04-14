AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السويس تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع التجارية لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:19 م
حملة مكبرة لازالة
حملة مكبرة لازالة الاشغالات
Advertisements
حسن غنيمة

شنت رئاسة حى الأربعين بمحافظة السويس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على عدد من الشوارع التجارية والميادين داخل نطاق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم الثلاثاء، وفي اطار الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.


قاد الحملة خالد سعداوى، السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب حسن رئيس حى الأربعين والإدارة الهندسية بحى الأربعين وعدد من القيادات الأمنية والقيادات بالحى.


قامت الحملة بحملة إزالة للفروشات وملوثات البيئة المقامة بشارع الجيش وأحمد عرابي وميدان الإسعاف وجار تطهير وتعقيم المنطقة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

السويس تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع التجارية لمواجهة فيروس كورونا
السويس تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع التجارية لمواجهة فيروس كورونا
السويس تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع التجارية لمواجهة فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومخالفات المحال التجارية بحي غرب أسيوط

حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمركز ومدينة الفشن في بني سويف

تحرير 2156 محضر إشغال و3514 حالة ضبط و8565 إزالة فورية بالمنوفية

ترشيحاتنا

نيويورك تسجل 1600 إصابة جديد بفيروس كورونا .. و 778 حالة وفاة

مجهول يشعل النار في عمارة موبوءة بكورونا في الكويت

متى ينتهي وقت صلاة الصبح ؟.. هذه آخر دقيقة لصلاتها وبعد ذلك تكون قضاء

وفاة نجم عالمي بسبب فيروس كورونا

باراك أوباما يظهر من جديد ويدعم مرشحا للانتخابات الرئاسية

رحيل ساديو ماني.. محمد صلاح ومبابي يقودان تشكيل ليفربول المتوقع للموسم المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا