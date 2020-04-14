السويس تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع التجارية لمواجهة فيروس كورونا

شنت رئاسة حى الأربعين بمحافظة السويس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على عدد من الشوارع التجارية والميادين داخل نطاق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم الثلاثاء، وفي اطار الاجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





قاد الحملة خالد سعداوى، السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب حسن رئيس حى الأربعين والإدارة الهندسية بحى الأربعين وعدد من القيادات الأمنية والقيادات بالحى.





قامت الحملة بحملة إزالة للفروشات وملوثات البيئة المقامة بشارع الجيش وأحمد عرابي وميدان الإسعاف وجار تطهير وتعقيم المنطقة للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.