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رياضة

مدرب أسوان يروي تفاصيل استفزاز الهاني سليمان لمختار مختار

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:16 م
الهاني سليمان
الهاني سليمان
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عمرو ابوبكر
روى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى أسوان أحد المواقف الطريفة التى تعرض لها فى بداية مشواره التدريبي، عندما كان ضمن أعضاء الجهاز الفنى لمختار مختار، فى الاتحاد السكندرى.

وكتب عبد العاطى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أول ماتش نمسك فيه الاتحاد مع كابتن مختار كنّا بنلاعب الإسماعيلى فى إسماعيلية وجبنا جول الشوط الأول. 

وأكمل: وبعد كده الهانى مارس هوايته فى تضييع الوقت لدرجة إن كابتن مختار بصلى وقالى إيه الواد ده أنا مكنتش متخيل إنه بالرخامة دى ده أنا زهقت.

جدير بالذكر أن الهاني سليمان اشتهر بين حراس ولاعبي الدوري المصري بأنه يجيد استهلاك الوقت واستفزاز المنافس. 
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