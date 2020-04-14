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فن

هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها .. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وحلت هبة مجدي بإطلالة ساحرة بإرتدائها قميص باللون الأخضر مع إسدال شعرها اللامع على كتفها.


وخطفت هبة مجدي الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى ويشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

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