عصام الحضري يقود مجموعة من الشباب في وصلة تدريب قوية

قاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق ، وصلة تدريبية لمجموعة من الشباب من أجل رفع مستوي اللياقة البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي .

ونشر عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"، فيديو يظهر فيه خلال خوض التدريبات الصعبة برفقة مجموعة من الشباب.

وحرص عصام الحضري على مراقبة الشباب خلال خوض التدريبات البدينة للتأكد من تنفيذها بطريقة صحيحة.



