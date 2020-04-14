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رياضة

عصام الحضري يقود مجموعة من الشباب في وصلة تدريب قوية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:19 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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حسام الحارتي
قاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق ، وصلة تدريبية لمجموعة من الشباب من أجل رفع مستوي اللياقة البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي .

ونشر عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام"، فيديو يظهر فيه خلال خوض التدريبات الصعبة برفقة مجموعة من الشباب.

وحرص عصام الحضري على مراقبة الشباب خلال خوض التدريبات البدينة للتأكد من تنفيذها بطريقة صحيحة.

يشار إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم من أجل مواجهة تلك الأزمة الطارئة التي تسببت في وقف العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
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