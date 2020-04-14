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أخبار العالم

حكومات وبرلمانات تضحي من أجل شعوبها.. قررت التنازل عن رواتبها لمواجهة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
لا يعرف أحد حتى الآن متى ستنتهي أزمة فيروس كورونا على وجه التحديد، لكن الشيء المؤكد للجميع هو أن آثار تفشي الفيروس الاقتصادية سترافقنا لوقت طويل من الزمن.

وقد دفعت السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدول بالحكومات والبرلمانات على مستوى العالم إلى تقليص أجورهم أو التنازل عنها نهائيا كنوع من التعاطف مع المواطنين، وكخطوة لجمع الأموال اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس. ومن بين تلك الحكومات: 

سنغافورة
استحوذت تلك الدولة الصغيرة على ثناء عالمي في تعاملها مع الفيروس، وكانت من أوائل الدول التي أعلنت حكوماتها التخلي عن رواتبها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ففي البداية قرر الوزراء التخلي عن مرتب شهر كامل لصالح مواجهة الفيروس، كنوع من التعاطف مع الجمهور، ومؤخرا ونتيجة لتطورات الأزمة، مدد الوزراء والمسؤولون في سنغافورة تنازلهم عن رواتبهم لمدة شهرين آخرين، كما أعلنت الحكومة عن تخفيض قدره 50% من مرتبات أعضاء البرلمان.

جدير بالذكر أن أعضاء البرلمان في سنغافورة يحصلون على مرتبات عالية مقارنة بنظرائهم في دول العالم، ويحصل رئيس الوزراء على راتب قدره 1.6 مليون دولار سنويا، كما يصل راتب أعضاء البرلمان لأكثر من 30 ألف دولار سنغافوري.

هونج كونج
بعد ساعات قصيرة من إعلان سنغافورة اتخاذ تلك الإجراءات، أعلنت حاكمة هونج كونج وأعضاء الحكومة التنازل عن 20% من رواتبهم السنوية والتبرع بها لصالح جهود مواجهة فيروس كورونا.

الهند

أعلنت الهند الاسبوع الماضي أنها قررت تقليص راتب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ونائب الرئيس وأعضاء البرلمان بنسبة 30% لمدة عام بدءا من شهر أبريل.

كينيا
أعلنت كينيا تخفيض مرتب الرئيس بنسبة 30% بالإضافة أيضا إلى تخفيض مرتبات الوزراء ورئيس الحكومة وأعضاء البرلمان لمدة 3 أشهر.

مالاوي
قررت حكومة ملاوي تخفيض مرتبات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء البرلمان بنسبة 10% لمدة 3 أشهر، وتوجيه تلك الأموال لجهود مكافحة فيروس كورونا.

الجزائر
قرر رئيس الجمهورية والعاملون في مكتبه ووزراء الحكومة وكبار رجال الجيش التنازل عن مرتباتهم كاملة لمدة شهر لصالح مواجهة فيروس كورونا، كما قرر أعضاء البرلمان التنازل عن 50% من مرتبهم لمدة شهر لصالح جهود مواجهة فيروس كورونا.

الارجنتين
وفي أمريكا الجنوبية، قرر القضاء في المحكمة العليا التبرع بحوالي 25% من مرتباتهم الإجمالية لصالح المستشفيات التي تواجه فيروس كورونا.

إيطاليا

وفي أوروبا، وعلى الرغم من أنها باتت بؤرة لتفشي الفيروس، فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي التخلي عن 20% من راتبه لصالح مواجهة الأزمة، لكن بالفحص تبين أن هذا القرار لا يمت بصلة لتفشي فيروس كورونا، وأنه كان قد اتخذ هذا القرار منذ أكثر من عامين. بحسب القناة الثانية الإسرائيلية.

اليونان

دعا رئيس الوزراء اليوناني، الشهر الماضي، الوزراء ونوابهم وأعضاء حزبه بالتبرع بنصف مرتباتهم لمدة شهرين لصالح صندوق خاص لمواجهة فيروس كورونا، وبالفعل قام بعض السياسيين بتلبية الطلب.

مصر والأردن

قرر مسؤولو مصر التنازل عن 20% من مرتباتهم الشهرية لمدة 3 شهور لصالح مواجهة فيروس كورونا، وهو الأمر ذاته في الأردن، حيث قرر الوزراء ورئيس الحكومة التبرع بمرتب شهر كامل لصالح جهود مكافحة فيروس كورونا.

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