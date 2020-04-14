مصر في انتظار S43 أحدث غواصة تقليدية في العالم .. قادرة على العمل في سرية والقدرة على حمل أنواع مختلفة من التسليح القوى

الغواصة الجديدة:
= تمتلك أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات
= لها القدرة على العمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية
= لها القدرة على حمل أنواع مختلفة من التسليح القوى مثل «الصواريخ / الطوربيدات / الألغام»
= العمل فى سرية تامة وعلى مسافات بعيدة ولفترات زمنية طويلة دون الحاجة إلى دعم الوحدات البحرية الأخرى
تستعد مصر لاستقبال الغواصة S43 قادمة من ألمانيا، وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن، حيث أن الغواصة S43 هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت البحرية المصرية عليها.
وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن الغواصة تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، كاشفا أن الغواصة تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الإتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى، كما تعد الغواصة S43 بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.
وستقوم الغواصة S43 بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.
وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط، نجد أن مصر من أوائل الدول التى تمتلك طراز غواصات الألمانية طراز «209 /1400»، والتى تساهم فى رفع تصنيف الجيش المصرى والقوات البحرية، بقدراتها العالية وكمدة بقائها بالبحر، والقدرة على تحمل البحر، مع تنوع الأسلحة بها تمكنها من إدارة الأعمال القتالية منفردة، أو بالتعاون مع الوحدات والتشكيلات البحرية، بالإضافة إلي كونها سلاح إستراتيجي قادر على تنفيذ المهام فى «سرية تامة» ولمسافات بعيدة جدا عن حدود الدولة المصرية.
علما بأن القوات البحرية تستخدم الغواصات من منتصف القرن الماضى وهذا ليس تحول جديد على القوات البحرية المصرية وإنما هو رفع للقدرات القتالية للقوات البحرية ليتناسب مع المتغيرات الإقليمية المحيطة بنا والغواصات الألمانية المنضمة حديثا بإمكانيتها تمثل إضافة قوية للقوات البحرية بصفة خاصة وللقوات المسلحة بصفة عامة.
التأمين الفني
كما تم الاتفاق على عقود الصيانة والتأمين الفنى للغواصات الألمانية طراز «209 /1400» والتي تعاقدت عليها مصر بعدد 4 غواصات، من خلال عقود متكاملة بين الجهات المختصة بالقوات البحرية والشركة المصنعة للغواصة، حيث تلتزم الشركة المصنعة بالإمداد والتأمين الفنى لتلك الوحدات، وتأتى أهمية ذلك لضمان جاهزية الغواصة للقيام بكافة المهام المطلوبة فى التوقيت المناسب.
إعداد وتأهيل الأطقم المتخصصة
تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الغواصة الجديدة فى وقت قياسى، ووفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر والمانيا، وذلك للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم، من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى التدريب، ليكونوا جديرين للثقة التي أولاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كافة المهام التي تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار.
وقد تم إعداد أطقم الغواصات على مرحلتين:
= المرحلة الأولى وهي: مرحلة الإعداد والتجهيز بالقوات البحرية من حيث الإعداد «اللغوي / البدني / التأهيل الذهنى لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة / النواحى الأمنية».
= المرحلة الثانية وهي: مرحلة الإعداد والتجهيز بدولة ألمانيا بواسطة البراء المختصين بالتدريب ونقل الخبرة إلى الطاقم المصرى من خلال دورات تدريبية «نظرية / عملية» والتدريب أثناء رباط الغواصة على الرصيف وبالبحر ولفترات طويلة لإتقان السيطرة على الغواصة فوق وتحت السطح.
4 غواصات ألمانية طراز «209 /1400»
فى ظل التهديدات المتناهية للدول المجاورة كان يجب تحديث وتطوير السلاح المصرى، حيث أن تلك الغواصات تعتبر من أحدث الغواصات التقليدية على مستوى العالم، وتحديث سلاح الغواصات هو أمر طبيعى يحدث فى كل بحريات العالم لمواكبة التطور التكنولوجى طبقًا للمتطلبات العملياتية للدول.
فالغواصات هى قلب القوة البحرية، وتعتبر سلاح إستراتيجي وقوة ردع حاسمة فى أى صراع مسلح، فهو السلاح الوحيد القادر على مفاجأة العدو وفى سرية تامة، كما أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر وألمانيا أسهمت على إنهاء التعاقد على صفقة الغواصات عام 2011 وإتمام إرسال الغواصة الأولى وجارى تجهيز الغواصة الثانية الاستلام والإبحار للعودة الى مص فى الربع الأخير من العام الجارى.
وبامتلاك القوات البحرية وحدات حديثة مثل الغواصات «209/1400» لها القدرة العالية للبقاء بالبحر لفترات طويلة وتمتاز بالاتزان القتالى العالى وسرية عملها حيث يمكنها تنفيذ مهامها منفردة أو بالتعاون مع تشكيلات البحرية وبذلك أصبحت القوات البحرية قادرة على حماية الاستكشافات الجديدة وتأمين مصادر الطاقة من الغاز الطبيعى والبترول فى كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط.
قدرات الغواصة الجديدة
تعد الغواصة المصرية طراز «209 /1400» بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدراتها القتالية على حماية الأمن القومى المصرى، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية.
وتتميز الغواصات طراز «209 /1400» بالاتي:
= تمتلك أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات
= يمكنها تنفيذ مهامها منفردة أو بالتعاون مع تشكيلات البحرية
= لها القدرة على العمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية
= لها القدرة على حمل أنواع مختلفة من التسليح القوى مثل «الصواريخ / الطوربيدات / الألغام»
= العمل فى سرية تامة وعلى مسافات بعيدة ولفترات زمنية طويلة دون الحاجة إلى دعم الوحدات البحرية الأخرى