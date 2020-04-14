مصر في انتظار S43 أحدث غواصة تقليدية في العالم .. قادرة على العمل في سرية والقدرة على حمل أنواع مختلفة من التسليح القوى

الغواصة الجديدة:

= تمتلك أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات = لها القدرة على العمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية = لها القدرة على حمل أنواع مختلفة من التسليح القوى مثل «الصواريخ / الطوربيدات / الألغام» = العمل فى سرية تامة وعلى مسافات بعيدة ولفترات زمنية طويلة دون الحاجة إلى دعم الوحدات البحرية الأخرى





تستعد مصر لاستقبال الغواصة S43 قادمة من ألمانيا ، وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن، حيث أن الغواصة S43 هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت البحرية المصرية عليها.





وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أن الغواصة تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، كاشفا أن الغواصة تم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الإتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى، كما تعد الغواصة S43 بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.





وستقوم الغواصة S43 بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.



