حق الشعب.. إزالة 38 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة، شنت اليوم عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 38 حالة تعدي.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا، بأن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 11 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز ابوتشت ونجع حمادي والوقف وقنا وقوص بمساحة إجمالية 4454 متر مربع، وإزالة 24 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادي والوقف و دشنا وقنا ونقاده بمساحة إجمالية 21 قيراط و 17 سهم، بالإضافة إلي ازالة 3حالات مخالفات بناء بدون ترخيص علي مساحة 52 متر مربع بمركز الوقف.





وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين، مشيرًا إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة.





وأكد محافظ قنا، علي انه سوف يتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

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