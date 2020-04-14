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برلمان

وزيرة الصحة لوفد البرلمان: نوفر فرق دعم نفسي للأطقم الطبية وجرعات إضافية لرفع المناعة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:23 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمود فايد
أكدت وزيرة الصحة د. هالة زايد، أن الوزارة تعمل علي تحقيق الدعم النفسي الكامل لكل الأطقم الطبية العاملة  فى مستشفيات العزل المخصصة لإصابات وضحايا كورونا.

جاء ذلك بحسب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب عبد المنعم شهاب،  فى حديثه لـ"صدي البلد"، بشأن لقاء الوزيرة بوفد لجنة الصحة، والذي تضمن عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع كافة مستشفيات العزل بالمحافظات.

وأكد شهاب علي أن حديث وزيرة الصحة كان واضحا فى توفير فرق  الدعم النفسي لكافة الأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات العزل فى إطار توفير  الجو المناسب والكامل لهم فى العمل وأداء مهمتهم بكل جدية، وذلك بجانب التأكيدات الخاصة علي سبل الوقاية وتوفير المستلزمات الوقائية والطبية لهم.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن الوزيرة تحدثت عن متابعة  مستمرة لأوضاع هذه المستشفيات  بشكل شخصي من جانبها  وخاصة  متابعة أوضاع سكن الأطباء والتمريض بها أيضا حتى تكون علي أعلي مستوي، مشيرا إلي أنها تطرق بحديثها نحو الاختبارات التى تجري علي الأطقم الطبية من وقت لآخر للاطمئنان عليه، مع تقديم لهام جرعات وقاية إضافية  لرفع المناعة لهم في إطار الحفاظ علي حياتهم وسلامتهم وأداء مهمتم المقدرة من الجميع.
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