وزيرة الصحة لوفد البرلمان: نوفر فرق دعم نفسي للأطقم الطبية وجرعات إضافية لرفع المناعة

أكدت وزيرة الصحة د. هالة زايد، أن الوزارة تعمل علي تحقيق الدعم النفسي الكامل لكل الأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات العزل المخصصة لإصابات و ضحايا كورونا.





جاء ذلك بحسب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، النائب عبد المنعم شهاب، فى حديثه لـ"صدي البلد"، بشأن لقاء الوزيرة بوفد لجنة الصحة، والذي تضمن عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع كافة مستشفيات العزل بالمحافظات.





وأكد شهاب علي أن حديث وزيرة الصحة كان واضحا فى توفير فرق الدعم النفسي لكافة الأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات العزل فى إطار توفير الجو المناسب والكامل لهم فى العمل وأداء مهمتهم بكل جدية، وذلك بجانب التأكيدات الخاصة علي سبل الوقاية وتوفير المستلزمات الوقائية والطبية لهم.



