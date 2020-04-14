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اقتصاد

مجموعة السبع تتفق على مساعدة الاقتصادات الناشئة في التصدي لتداعيات كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:15 م
وزير المالية الياباني
وزير المالية الياباني تارو أسو
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رويترز

قال وزير المالية الياباني تارو أسو إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا يوم الثلاثاء، أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على الحاجة إلى تقديم مساعدة مالية وتقنية للاقتصادات الناشئة التي تكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

وأبلغ أسو الصحفيين بعد مشاركته في المؤتمر أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع ناقشوا الحاجة إلى رد فعل منسق للتعامل مع الأضرار التي تلحقها الأزمة الصحية بالاقتصاد العالمي.

 

وقال ”ما من شك في أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لضغوط من جائحة فيروس كورونا“.

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