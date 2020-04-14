شاهد.. تلميذة تشرح لزملائها بالفيديو كيفية إعداد أبحاث 6 ابتدائي

قدمت الطالبة رفيدة طارق السيد محمد الشيطى، طالبة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة أبو عظمة للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة فارسكور التعليمية بمحافظة دمياط، مقطع فيديو يشرح لطلاب الصف السادس الابتدائي كيفية إعداد المشروعات البحثية.









وأوضحت الطالبة أنه يجب على الطالب أولا أن يختار موضوع البحث الذي سيعمل على إعداده وذلك من قائمة الأبحاث التي طرحتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة الابتدائية (السياحة - الطاقة - الصحة - الماء).









وقالت الطالبة "لابد من كتابة المقدمة من 30 إلى 50 كلمة، ثم كتابة الموضوع من 400 لـ 500 كلمة.









وأشارت إلى أن الطالب يجب أن يختار عنوانا جذابا لموضوع البحث، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال يمكن في بحث الماء أن يكون العنوان "قطرة ماء تساوي حياة" أو "لا حياة بدون الماء".









وأوضحت أنه لابد للطالب أن يكتب الكود التعريفي الخاص به والذي يتم الحصول عليه بالرقم القومي من على موقع وزارة التربية والتعليم.







