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الخير لسه مخلصش.. مبادرة شبابية لتوصيل كبار السن في فترة حظر التجول.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا يرصد مبادرة شبابية قام بها مجموعة من الشباب في محافظ الغربية من أجل توصيل كبار السن وكل من أجبرته الظروف الطارئة التواجد في  الشارع خلال  فرض حظر حركة المواطنين.

وأوضح التقرير أن تلك المبادرة قام بها مجموعة من الشباب بالتنسيق مع محافظة الغربية ومديرية الأمن.

وقال إسلام الخياط صاحب فكرة المبادرة، إنه قام بإطلاق تلك  المبادرة تحت عنوان " إحنا معاك"، وبادرنا بالفكرة وتم التنسيق مع محافظة الغربية.

وتابع إسلام الخياط:"  تم  تطبيق تلك المبادرة بـ 5 سيارات وسيارة نقل موتى بالمجان ونتلقى البلاغات من غرفة عمليات المحافظة ويتم التواصل  مع الحالات لنقلها من المنزل إلى المستشفى او العكس".

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