محافظ أسون: اللي هيخرج يوم شم النسيم هيرجع زعلان.. فيديو

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجمعات أو فعاليات متوقع حدوثها في يوم شم النسيم بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال خطة تم العمل بها ليوم شم النسيم.





ووجه عطية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة للمواطنين، قائلا: "وأقول للناس مافيش داعي للذهاب للتجمعات واللي هينزل هيرجع مضايق"، مضيفا أنه تم إصدار قرار وزع على الجميع والمسئولين في المحافظة عن تطبيق حظر كامل على جميع المتنزهات والمطاعم والجهات يوم عيد الربيع.





وأكد محافظ أسوان، أن جميع الأجهزة في المحافظة على درجة عالية من اليقظة وهناك تعاون على أعلى مستوى مع أجهزة الأمن.





وفي السياق نفسه اللواء أشار أشرف عطية، إلى أن اليوم يعد اليوم الأول في الحصاد، قائلا: "اليوم أول يوم في الحصاد والبوادر خير كبير ونعمل لصالح البلد".