لإنقاذ أكثر من 3000 مصري عالق.. مقترح برلماني باستغلال المدارس لعزلهم على نفقة الأهالي.. ونائب يطالب بتدشين صندوق تبرعات لهم لدعم الدولة

العائدون من الخارج.. مقترح برلماني لاستغلال المدارس في عزلهم على نفقة الأهالي

إعلان القواعد والجدول خلال أيام.. برلمانية: خطة حكومية لإنقاذ 3378 عالقا مصريا

بعد تواصلها مع رئيس الوزراء.. نائبة المصريين بالخارج: عودة أبنائنا العالقين قريبا





تقدم نواب البرلمان بعدد من المقترحات لحل أزمة المصريين العالقين بالخارج والعمل على عودتهم سريعا، بالتزامن مع جهود الحكومة في هذا الشأن، وذلك للوصل إلى حل "لا يكلف الدولة الكثير من المال مع إعفاء العائدين من مصاريف حجرهم صحيًا" كما قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.





وفي هذا الشأن، تقدم النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، بمقترح لتخفيف العبء عن الدولة ومساعدتها فى تلبية رغبة المزيد من العاملين والعالقين بالخارج للمجيئ الى بلدهم ، وهى بأنه يتم إبلاغ أهالي القادمين من الخارج بتوفير سيارة لنقلهم من المطار إلى محل إقامتهم، على أن يتم تجهيز أحد المدارس الموجودة بأسرة للمبيت وتوفير الطعام لأبنائهم على حسابهم الخاص، خلال فترة الحجر الصحي بالقرى والمدن القاطنين بها.









وأكد حجازي في مقترحه، أن هذه الآلية سيوفر مبالغ كثيرة للدولة وتساعدها على زيادة عدد الراغبين في الحضور، دون إلزام الدولة بتوفير وتجهير أماكن للحجر وتوفير الطعام لهم، على أن يقتصر دورها فقط في توفير غفير أو فرد شرطة لحراسة المدرسة الموجود بها العائدين لعدم مخالفتهم شروط الحجر، بجانب توفير ممرض أو طبيب من الموجودين بالوحدات الصحية بالقرى وتجهيزهم بالمهمات والمعدات الطبية اللازمة والمطلوبة لمتابعة العائدين.





مبادرات بالخارج





بدورها قالت النائبة غادة عجمي، نائبة المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن عودة المصريين العالقين في الخارج والغير قادرين على تحمل ظروف المعيشة بعد نفاذ أموالهم وتعليق التحويلات البنكية، حيث وعد رئيس الوزراء بتسيير رحلات لعودتهم قريبا.





وأوضحت عجمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على عودة العالقين، نتيجة القرارت الدولية التي اتخذتها دول العالم بتعليق الطيران، فضلا عن تأثر الاقتصاد بتداعيات الفيروس، لذلك تسعى الحكومة لبحث عودة المصريين بالخارج دون تكلفة الدولة الكثير من المال وفي الوقت ذاته إعفاء العائدين من مصاريف الحجر الصحي.





وذكرت النائبة، أنها قامت بتدشين مبادرتي "كلنا ايد واحدة" و"لمتنا" في السعودية والإمارات، لتوفير شقق ومساكن للعقالين والاتفاق مع المطاعم لتوريد الطعام لهم، مطالبة بتعميم هذه المبادرة في جميع دول العالم، بجانب دعوة رجال الأعمال والقادرين للتبرع لحساب 100_100.





صندوق للعالقين





في سياق متصل، اقترح النائب خالد هلالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تخصيص صندوق تبرعات لمساعدة المصريين العالقين في الخارج، يشارك فيه نظرائهم من القادرين بجانب رجال الأعمال، وذلك لمساعدتهم على المعيشة في الخارج في ظل ظروفهم المادية الصعبة أو دعم الدولة في إعادتهم من الخارج.





كما طالب هلالي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتخصيص جزء من مبلغ الـ100 مليار جنيه -المخصص لمواجهة تداعيات كورونا- لدعم المصريين بالخارج ومساعدتهم على العودة وإعفائهم من تكاليف الحجر الصحي، مؤكدا أن الدولة لن تترك أبنائها في الخارج وستحافظ عليهم كما فعلت من مواطنيها بالداخل.





خطة حكومية





فيما قالت النائبة شيرين فراج، عضو اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، إن الحكومة بالفعل لديها خطة لعودة المصريين في الخارج، حيث تم حصر أعدادهم والتي تقدر بـ 3378 مصريًا عالقا، كما سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.





وأوضحت فراج في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العالق هو كل مصرى كان فى زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافرًا بغرض السياحة، أو فى رحلة علاج، أو فى مهمة عمل، أو نشاط تجارى، أو ثقافى، أو كان حاضرًا فى مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.



