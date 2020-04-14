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محافظات

صحة بني سويف: تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التعامل مع الحالات المشتبه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:14 م
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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محمد عبد الحليم
واصلت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف جهودها في مجال مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية ضمن خطة محكمة تنفذها المحافظة تشهد متابعة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، وتتسق مع الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا. 

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم تكليف الدكتورة وئام سعد مدير إدارة مكافحة العدوى ودكتورة جانيت وهبة والدكتورة سحر احمد ونجلاء قرني للمرور على مستشفي ناصر لمتابعة تطبيق بروتوكولات وتعليمات وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بداية من استقبال وفرز المرضي وعزلهم بقسم العزل بالمستشفي وتم مراجعة الإجراءات داخل قسم العزل وتم عمل تدريب لتمريض وعمال قسم ااعزل علي راس العمل وتم التأكيد علي اتباع سياسات مكافحة العدوى في تنظيف وتطهير المعدات بعد الاستخدام مع المرضي والاستخدام الصحيح للواقيات الشخصية وتنظيف وتطهير بيئة العمل. 

وتم تكليف فريق من ادارة مكافحة العدوى مكون من دكتورة سهيلة حلمي والاستاذة سميرة صلاح لمتابعة مستشفي الصدر في بني سويف ومدي التزام الفريق الطبي والدكتورة نهاد صلاح لمتابعة مستشفي حميات بني سويف للوقوف علي تنفيذ تعليمات وزارة الصحة في التعامل مع المرضي.

صحة بني سويف: تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التعامل مع الحالات المشتبه
صحة بني سويف: تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التعامل مع الحالات المشتبه
صحة بني سويف: تنفيذ تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التعامل مع الحالات المشتبه
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