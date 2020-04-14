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وزير التنمية المحلية: استرداد 192 ألف متر و693 فدانا بعد إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خلال 24 ساعة.. والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:31 م
صورة من إزالة إحدى
صورة من إزالة إحدى التعديات
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إيمان البكش
اللواء محمود شعراوي:
= استرداد ١٩٢ ألف متر و٦٩٣ فدانا بعد إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة
= عدم السماح لأي تعديات من المواطنين على أملاك الدولة أو بالبناء علي الأراضي الزراعية
= استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم


تلقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة فيما يخص حملات إزالة التعديات.

وأسفرت الجهود عن إزالة ٨٦ حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى ١٢٣٦ حالة واسترداد حوالي ١٩٢ ألف متر مربع ليصل الإجمالي ٢ مليون و١٩٢ ألف متر مربع وإزالة ١٢٥ حالة تعدٍ بالزراعة علي أراضي الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلي ١٧٦ إزالة على مساحة ٦٩٣ فدانا ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي ١٤٥٠ من أملاك الدولة بالمحافظات.

كما تمت إزالة ٢٣٠ حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى ٣٢٠٧ حالات بإجمالي ١٠٤ آلاف متر مربع ، و٤٢٤ حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى ٣٩٢١ حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها السادة المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعه رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات من المواطنين على أملاك الدولة أو بالبناء علي الأراضي الزراعية خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وطالب اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

كان ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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