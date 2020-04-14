تعرف على سبب عدم وجود وسائد هوائية airbag في سيارات السباق

يعجب البعض بسباقات السيارات فورميلا formula 1 وتلفت انتباهنا جميعا سياراتهم وبعضنا قد يسأل نفسه لماذا لا تحتوي سيارات السباق فورميلا 1 على وسائد هوائية (ايرباج) خصوصا أن السيارات بطبيعة الأمر تسير على سرعات عالية وهو أمر يتوجب وجوب وسائل الأمان التي من ضمنها الايرباج.
formula 1
مهندسو سيارات فورميلا formula 1 فكرهم أكثر جرأة وعملية من مهندسي السيارات التقليدية فهم يهتمون بتثبيت السائق في الكرسي ويهتمون أيضا بجسده ورقبته وكتفه وجمجمته ولذلك يفكرون بطرق مختلفة نوعا ما.
مهندسو سيارات فورميلا formula 1 فكرهم أكثر جرأة وعملية من مهندسي السيارات التقليدية فهم يهتمون بتثبيت السائق في الكرسي ويهتمون أيضا بجسده ورقبته وكتفه وجمجمته ولذلك يفكرون بطرق مختلفة نوعا ما.
فورميلا 1
يتم الباس سائقي سيارات السباق فورميلا formula 1 خوذات شديدة الحماية ويتم أيضا الباسهم جهاز يسمي هانس للمحافظة علي الرأس و الرقبة بشكل خاص يحمي هذا الجهاز الرأس والجمجمة ويمنع حدوث أي كسور ويتم أيضا تثبيت حزام أمان أكثر قدرة ومتانة من الحزام العادي فيتم تثبيته بخمس نقاط مركزية تحمي السائق فهذا الحزام يمنع اصطدام السائق بالسيارة مما يلغي فعالية الاير باج لذا لا يحتاجونه في سياراتهم.