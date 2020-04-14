تعرف على سبب عدم وجود وسائد هوائية airbag في سيارات السباق

formula 1

مهندسو سيارات فورميلا formula 1 فكرهم أكثر جرأة وعملية من مهندسي السيارات التقليدية فهم يهتمون بتثبيت السائق في الكرسي ويهتمون أيضا بجسده ورقبته وكتفه وجمجمته ولذلك يفكرون بطرق مختلفة نوعا ما.







فورميلا 1