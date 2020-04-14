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رياضة

نجم الأهلي السعودي يفسخ تعاقده مع الفريق

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أشارت تقارير صحفية سعودية عن قرب فسخ أحد أهم لاعبي نادي الأهلي السعودي لتعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لانتقاله إلى نادي الهلال أو النصر حسبما ذكرت التقارير. 

وأكد التقرير الصحفي الصادر عن جريدة "الوطن" السعودية أن حارس مرمى النادي الأهلي محمد العويس قد بدأ جلسات مفاوضات مع أحد أندية الرياض خلال الفترة القليلة الماضية تمهيدًا للانتقال إليهم بداية من الموسم المقبل. 

وتابع التقرير أنه بالرغم من بقاء عقد العويس ينتهي بعد موسمين من الآن إلا أنه يملك الحق في فسخ تعاقده من طرف واحد حيث بسبب وجود مستحقات مالية له متأخرة لم تدفع تبلغ قيمتها 5 ملايين ريال. 

يذكر أن العويس صاحب ال28 عام قد أنتقل للنادي الأهلي بشكل حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي الشباب وخاض منذ ذلك الوقت مع الفريق 71 لقاء في كافة البطولات. 
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