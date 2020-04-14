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ثقافة

"ماراثون ثقافي".. رسالة عالمية للوحدة من دولة الإمارات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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طارق موسى

تنظم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية، ندوة «الماراثون الثقافي» يوم الخميس 16 أبريل الجاري، على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يوجه زكي أنور نسيبة وزير الدولة، المشرف العام على هذه الندوة، رسالة عالمية تدعو إلى الوحدة والتضامن استجابة لهذا الوقت الصعب الذي تواجهه جميع شعوب العالم.

 

وقال نسيبة «تدعو الأزمة الصحية العالمية الحالية إلى توحيد جهودنا. ونأمل أن تشهد هذه المبادرة الثقافية المُتميّزة نجاحًا لافتًا مع أسماء لامعة في عالم الفنون والثقافة حول العالم».

 

ويشارك في الندوة الثقافية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في 12 دولة أوروبية وآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، جنبًا إلى جنب مع مديري المتاحف والفنانين وأخصائيي التصميم والمؤسسات الثقافية لمناقشة تأثير جائحة «كوفيد 19»، حيث سيتم استعراض الحلول والرؤى المستقبلية التي يمكن للعالم من خلالها العودة من جديد والتخلّص من آثار الأزمة.

 

ويعكس هذا الماراثون الثقافي جهود دولة الإمارات لدعم الثقافة ومجتمع الفنون، كما يأتي نقطة التقاء لمحترفي الفنون في جميع أنحاء العالم من خلال اتصال مباشر في ما بينهم عبر الإنترنت خلال هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها العالم بأسره، لاستكشاف الطرق المناسبة وإيجاد حلول للتعافي والعودة بقوة بعد انقضاء الأزمة.

 

يبدأ الماراثون الثقافي يوم الخميس 16 أبريل في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الرسمي لدولة الإمارات، في المعرض الوطني بسنغافورة، حيث تتمّ مناقشة كيفية إعادة تصوّر المدن كمراكز ثقافية ثم ينتقل الحوار إلى بقية العواصم الآسيوية والأوروبية والأمريكية. وتتم المشاركات في هذه الندوة عبر «تويتر» ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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