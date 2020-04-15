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محافظات

في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:48 ص
صدى البلد في حوار
صدى البلد في حوار مع مدير البنك الزراعي بالشرقية
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أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي

استراحات وأماكن انتظار آمنة تم تخصيصها بجميع فروع البنك الزراعي علي مستوي محافظة الشرقية، بالإضافة إلى العمل بكامل الطاقة حتى الخامسة مساءً لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بكل سهولة ويسر دون أي تعقيد وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها البنوك الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن.

وأجرى "صدى البلد" حوارًا، مع عصام الجزار، مدير البنك الزراعي بالشرقية؛ للوقوف على سير عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والذي كشف خلاله عن الجاهزية التامة، والتي نتعرف عليها، عبر السطور التالية:

 

في البداية ما أهم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لاستقبال المواطنين؟

 تشهد جميع فروع البنك الزراعي على مستوى الجمهورية استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين المُستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة وتم تجهيز أماكن انتظار واستراحات أمام جميع فروع البنك الزراعي بناء على تكليفات رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والخاصة بالعمل على راحة جموع المواطنين والعاملين خلال عملية الصرف.

 

هل تتم عملية التعقيم والتطهير خلال استقبالكم للمواطنين؟

 نعم بالتأكيد تجري عملية التعقيم والتطهير بصورة مستمرة وعلا مدار اليوم سواء داخل البنك أو خارجه، وتعقيم أماكن الانتظار، بالإضافة إلى توزيع العصائر والمياه المعدنية علي المواطنين خلال فترة الانتظار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

هل هناك حصر بعدد العمالة التي تم صرف المنحة لها؟

نعم ففي خلال اليوم الأول لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة أمس الأول، الإثنين، تم صرف المنحة لـ 2746 مواطنًا على مستوى فروع المحافظة، واليوم التالي تم صرف المنحة لـ 5651 مواطنًا بإجمالي 8397 مواطنًا حتى الآن ومن المتوقع ارتفاع الأعداد إلى أضعاف خلال أيام الصرف، بالإضافة إلى التيسير على جموع المواطنين خلال حصولهم على المنحة.

 

هل يتم صرف المنحة من فرع البنك الزراعي الرئيسي بالمراكز أم من جميع الفروع؟

 بالفعل يتم صرف المنحة من أي فرع للبنك الزراعي على مستوى الجمهورية ويفضل القريب من محل إقامة المستحق تيسيرًا عليه وتخفيفًا للضغط على الفرع الرئيسي.

في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة
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