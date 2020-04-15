في حواره لـ «صدى البلد».. مدير البنك الزراعي بالشرقية: نعمل بكامل طاقتنا.. وتم صرف المنحة لـ 8397 مواطنًا وسعداء بفرحة العمالة غير المنتظمة

استراحات وأماكن انتظار آمنة تم تخصيصها بجميع فروع البنك الزراعي علي مستوي محافظة الشرقية، بالإضافة إلى العمل بكامل الطاقة حتى الخامسة مساءً لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بكل سهولة ويسر دون أي تعقيد وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها البنوك الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن.
وأجرى "صدى البلد" حوارًا، مع عصام الجزار، مدير البنك الزراعي بالشرقية؛ للوقوف على سير عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والذي كشف خلاله عن الجاهزية التامة، والتي نتعرف عليها، عبر السطور التالية:
في البداية ما أهم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لاستقبال
المواطنين؟
هل تتم عملية التعقيم والتطهير خلال استقبالكم للمواطنين؟
هل هناك حصر بعدد العمالة التي تم صرف المنحة لها؟
نعم ففي خلال اليوم الأول لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة أمس الأول، الإثنين، تم صرف المنحة لـ 2746 مواطنًا على مستوى فروع المحافظة، واليوم التالي تم صرف المنحة لـ 5651 مواطنًا بإجمالي 8397 مواطنًا حتى الآن ومن المتوقع ارتفاع الأعداد إلى أضعاف خلال أيام الصرف، بالإضافة إلى التيسير على جموع المواطنين خلال حصولهم على المنحة.
هل يتم صرف المنحة من فرع البنك الزراعي الرئيسي بالمراكز أم من جميع الفروع؟