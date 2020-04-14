الأهلي السعودي يخطط لخطف صفقة الموسم من الهلال





وذكر تقرير صحفي صادر عن جريدة "الاقتصادية" السعودية عن قرب خطف نادي الأهلي صفقة الموسم من نظيره الهلال بعد قرب الأول من التعاقد مع صالح الشهري مهاجم نادي الرائد المعار لصفوف الهلال.





وقد أطلق وكيل اللاعب حسن العتيبي تصريحا مثيرا يقول فيه أنه سوف يتم دراسة كل العروض المقدمة للاعب في نهاية الموسم واختيار أفضلها ماليًا وفنيًا وهو ما يؤكد قرب الرحيل عن قلعة الزعيم بنهاية الموسم بعد عرض الأهلي مبلغ خيالي على اللاعب لإتمام التعاقد معه.





ويعد صالح الشهري صاحب ال26 عام أحد أفضل المهاجمين المحليين بالدوري السعودي في الوقت الحالي حيث سجل حيث سجل 26 هدف في 90 مباراة خاضها بالدوري ، ويعد أحد أفضل اللاعبين الذين يمتلكون نسبة تمرير كرات صحيحة مما جعل الأهلي يفكر فيه كخيار أول للتعاقد معه.

يخطط النادي الأهلي السعودي في فترة التوقف الحالي لإعادة ترتيب البيت من جديد والوقوف على مستوى اللاعبين في الوقت الحالي لتجهيز قائمة بالراحلين وقائمة أخرى بالصفقات التي يحتاجها الفريق في الوقت الحالية.