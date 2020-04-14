AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي السعودي يخطط لخطف صفقة الموسم من الهلال

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:22 م
صدى البلد
Advertisements
يخطط النادي الأهلي السعودي في فترة التوقف الحالي لإعادة ترتيب البيت من جديد والوقوف على مستوى اللاعبين في الوقت الحالي لتجهيز قائمة بالراحلين وقائمة أخرى بالصفقات التي يحتاجها الفريق في الوقت الحالية. 

وذكر تقرير صحفي صادر عن جريدة "الاقتصادية" السعودية عن قرب خطف نادي الأهلي صفقة الموسم من نظيره الهلال بعد قرب الأول من التعاقد مع صالح الشهري مهاجم نادي الرائد المعار لصفوف الهلال. 

وقد أطلق وكيل اللاعب حسن العتيبي تصريحا مثيرا يقول فيه أنه سوف يتم دراسة كل العروض المقدمة للاعب في نهاية الموسم واختيار أفضلها ماليًا وفنيًا وهو ما يؤكد قرب الرحيل عن قلعة الزعيم بنهاية الموسم بعد عرض الأهلي مبلغ خيالي على اللاعب لإتمام التعاقد معه. 

ويعد صالح الشهري صاحب ال26 عام أحد أفضل المهاجمين المحليين بالدوري السعودي في الوقت الحالي حيث سجل حيث سجل 26 هدف في 90 مباراة خاضها بالدوري ، ويعد أحد أفضل اللاعبين الذين يمتلكون نسبة تمرير كرات صحيحة مما جعل الأهلي يفكر فيه كخيار أول للتعاقد معه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدعيع يكشف عن أفضل لاعب في الدوري السعودي

علاء ميهوب: أزارو أفضل من بادجي.. وقفشة صفقة الموسم

صفقة الموسم.. الأهلي يخطط لحسم ضم إيريك تراوري نجم بيراميدز

بعد إعلان رحيله.. ماذا فعل أحمد فتحي مع الأهلي الموسم الحالي؟

الدوري السعودي .. النصر يسعى لخطف قائد الأهلي

يوفنتوس يخطط لخطف موهبة ميلان الشابة

ترشيحاتنا

بحضور 9 وزراء ومستشار الرئيس.. مدبولى يترأس اجتماع أزمة فيروس كورونا

مجهول يشعل النار في عمارة موبوءة بكورونا في الكويت

رئيس الزمالك القادم.. طارق حامد يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل

نقابة العلميين: لقاح مصري ضد فيروس كورونا خلال أسبوعين

وفاة نجم عالمي بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الجيزة: مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولي فى الحرب على كورونا.. صور

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها من أحدث جلسة تصوير ..شاهد

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة