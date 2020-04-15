بـ 30 جنيه فقط.. مشروع قانون برلماني لإنقاذ المصريين العالقين

قالت النائب غادة عجمي، نائبة المصريين بالخارج، إنها ستعيد تقديم مشروع قانونها بشأن نقل جثامين المصريين فى الخارج لإعاده مناقشته والعمل على إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، نظرا لأهميته الملحة خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا وتداعيتها على المصريين العالقين بالخارج.





وينص مشروع القانون على أن يحصل رسم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.





وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البد"، أن مشروع قانونها يهدف إلى دعم المصريين بالخارج بإنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية، كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.



