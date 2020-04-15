AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مقترح برلماني بتخصيص صندوق تبرعات لدعم المغتربين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
اقترح النائب خالد هلالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تخصيص صندوق تبرعات لمساعدة المصريين العالقين في الخارج، يشارك فيه نظرائهم من القادرين بجانب رجال الأعمال، وذلك لمساعدتهم على المعيشة في الخارج في ظل ظروفهم المادية الصعبة أو دعم الدولة في إعادتهم من الخارج.

كما طالب هلالي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتخصيص جزء من مبلغ الـ100 مليار جنيه -المخصص لمواجهة تداعيات كورونا- لدعم المصريين بالخارج ومساعدتهم على العودة وإعفائهم من تكاليف الحجر الصحي، مؤكدا أن الدولة لن تترك أبنائها في الخارج وستحافظ عليهم كما فعلت من مواطنيها بالداخل.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، قرر بحث أزمة العالقين والمخالفين للاقامات في عدد من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، جاء ذلك خلال اجتماع، حضره وزراءالخارجية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والطيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبيا تدعو مواطنيها العالقين بالخارج للتواصل معها لمساعدتهم في مواجهة "كورونا"

جهود وزيرة الهجرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج.. فيديو

الهجرة تتلقى رسائل المصريين بالخارج الراغبين في مساعدة العالقين

قريبا.. إعلان قواعد إعادة 3378 من المصريين العالقين في الخارج

بسبب كورونا .. وزيرة الهجرة: عدد المواطنين العالقين في بلدان العالم 3378 مصريا

وزيرة الهجرة تطلق مبادرة لدعم المصريين العالقين بالخارج

ترشيحاتنا

خلط اللبن بالتمر حرام؟ .. الإفتاء ترد

أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتصاره في قضية مستحقاته لدى الزمالك

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

بعد تسجيل 160 إصابة جديدة اليوم في مصر .. أحمد موسى ينفعل على الهواء..فيديو

فيديوجراف.. قرار جديد من وزير التعليم بشأن المشروعات البحثية

بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى بإطلالة مختلفة بعد 3 ساعات من الماكياج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور