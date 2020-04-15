مقترح برلماني بتخصيص صندوق تبرعات لدعم المغتربين

اقترح النائب خالد هلالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تخصيص صندوق تبرعات لمساعدة المصريين العالقين في الخارج، يشارك فيه نظرائهم من القادرين بجانب رجال الأعمال، وذلك لمساعدتهم على المعيشة في الخارج في ظل ظروفهم المادية الصعبة أو دعم الدولة في إعادتهم من الخارج.





كما طالب هلالي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتخصيص جزء من مبلغ الـ100 مليار جنيه -المخصص لمواجهة تداعيات كورونا- لدعم المصريين بالخارج ومساعدتهم على العودة وإعفائهم من تكاليف الحجر الصحي، مؤكدا أن الدولة لن تترك أبنائها في الخارج وستحافظ عليهم كما فعلت من مواطنيها بالداخل.



