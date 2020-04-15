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برلمان

برلمانية تطالب بتخصيص خط إنتاج لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
طالبت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بضرورة التحرك على إستراتيجية معينة لتصنيع الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدة أن مصر تمتلك مصانع مؤهلة لتصنيع الأجهزة، حيث يمكن الاستفادة من بعض المصانع لإيجاد خط إنتاج لتصنيعها.

وأشادت فراج في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مطالبة الحكومة -برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس في أسرع وقت، خاصة في ظل أزمة لنتشار فيروس كورونا في مصر.

وأشارت النائبة، إلى أنها طالبت بذلك التوجه قبل ظهور فيروس كورونا، لما لهذه الأجهزة من أهمية في علاج المرضى وإنقاذهم من تدهور الحالة الصحية وارتفاع حالات الوفاة، موضحة أن هذه الأهمية ظهرت حاليا في ظل وقف التصدير وامتناع الدول المصنعة لهذه الإجهزة عن  تصديرها.

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