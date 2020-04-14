350 مليون جنيه إسترليني.. تفاصيل صفقة شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادى نيوكاسل يونايتد





وأكد التقرير الصادر عن الشبكة الإنجليزية واسعة الانتشار أنه سوف يتم دفع 350 مليون جنيه إسترليني لصالح مالك النادي مايك آشلي للاستحواذ على 80% من أسهم النادي بينما تذهب النسب المتبقية بواقع 10% لأماندا ستيفي وال 10% الأخرى تذهب لمجموعة ديفيد وشقيقه سيمون روبين.





وزعمت الشبكة أنها تحصلت على وثائق مسربة تكشف كيفية إتمام الصفقة حيث سوف يتم دفع 200 مليون جنيه إسترليني كمقدم تعاقد لمايك على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات.





يذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد يحتل المرتبة 13 بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما جعل الجماهير تثور على الإدارة بسبب تراجع النتائج وعدم تحقيق مراكز متقدمة أو التأهل لبطولة أوروبية منذ فترة طويلة.

اطلعت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية على وثائق سرية مسربة تكشف القيمة الحقيقة لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمار السعودي.