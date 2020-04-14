AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: التنظيم الإرهابي الخائن يستغل أزمة كورونا وإسقاط مصر.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:36 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى ـأن التنظيم الإرهابي الخائن من الإخوان  يريد أن يقوم  بعمل أزمة كورونا فى الدولة المصرية والقيام بأستغلالها مدعين انهم فرصتهم  لإسقاط الدولة والرئيس. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنهم يدعون وقالوا  "لما واحد يصاب يدخل على ناس وينشر الفيروس وسط الناس بس المصاب فقط عشن يدى اكبر عدد من المصابين".

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن الخونة والإرهابيين يراهنون على إسقاط الدولة عن طريق اسقاط الاقتصاد ومعنى ان الاقتصاد يسقط يؤدي لسقوط الدولة  وفرصة تاريخية للشعب وهذا ما يدعوه. 

وأشار الإعلامي أحمد موسى أن هؤلاء الخونة يدعون على مصر وقالوا "بأذن الله الاعداد تزيد في مصر".

وقال أحمد موسى  "لما أعرض فيديو لمنطقة فى الموسكى والعتبة تتأكد إن إحنا خايفين عليك حتى لا تزداد الإصابات لان هناك خونة يدعون ويتمنون إصابة المواطنين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يكشف سبب إعدام هشام عشماوي شنقاً وليس رمياً بالرصاص.. فيديو

أحمد موسى: العالم في مصيبة وإحنا في زحام داخل الموسكي.. فيديو

أحمد موسى يدعو للرئيس السيسي على الهواء.. نداء عاجل من الإعلامي لـ المصريين بسبب كورونا

طالب مصري في روسيا لـ أحمد موسى: إحنا خايفين وأهلنا مرعوبين وعايزينا نرجع

أحمد موسى للمصريين: «جمعة سبت حد اتنين» إجازة اقعدوا في بيوتكم

الاستهتار بكورونا.. أحمد موسى يحذر المصريين من مصير إيطاليا وأمريكا

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. مقترح جديد لاستكمال الدوري المصري الممتاز

مجهول يشعل النار في عمارة موبوءة بكورونا في الكويت

أكبر شركتين للأدوية بالعالم تتعاونان لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا

المعدل يرتفع.. إيطاليا تسجل 602 وفاة و2972 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مرحلة أولى.. الحكومة: 7 مدن جامعية تم تحويلها لمستشفيات عزل لمواجهة فيروس كورونا

العالم على وشك الانتهاء.. السماء تغضب بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون المنقط.. هبة مجدى تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية ناعمة.. شاهد

محافظ الجيزة: مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولي فى الحرب على كورونا.. صور

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها من أحدث جلسة تصوير ..شاهد