أحمد موسى: التنظيم الإرهابي الخائن يستغل أزمة كورونا وإسقاط مصر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى ـأن التنظيم الإرهابي الخائن من الإخوان يريد أن يقوم بعمل أزمة كورونا فى الدولة المصرية والقيام بأستغلالها مدعين انهم فرصتهم لإسقاط الدولة والرئيس.





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنهم يدعون وقالوا "لما واحد يصاب يدخل على ناس وينشر الفيروس وسط الناس بس المصاب فقط عشن يدى اكبر عدد من المصابين".





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن الخونة والإرهابيين يراهنون على إسقاط الدولة عن طريق اسقاط الاقتصاد ومعنى ان الاقتصاد يسقط يؤدي لسقوط الدولة وفرصة تاريخية للشعب وهذا ما يدعوه.





وأشار الإعلامي أحمد موسى أن هؤلاء الخونة يدعون على مصر و قالوا "بأذن الله الاعداد تزيد في مصر".



