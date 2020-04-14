بعد تسجيل 160 إصابة جديدة اليوم في مصر .. أحمد موسى ينفعل على الهواء..فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء خلال تأكيده أن عدد الإصابات في مصر اليوم قد وصل لـ 160 إصابة و14 حالة وفاة، مؤكدا أ ننا "دخلنا بمنحنى مش كويس و14 وفيات نتيجة التجمعات والهيصة وعدم الالتزام".





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي أن هذا الرقم هو أكبر رقم توصله مصر اليوم معلقا " ربنا يستر ومنوصلش 3000 حالة بنهاية هذا الأسبوع ومعقولة تىستهتروا بأمن وسلامة صحتكوا".





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن الدولة تقوم بتقديم التحذيرات الكثيرة للمواطنين ولكن فيه ناس مصرة على زيادة الوباء " يا ناس عندنا وباء اقعدوا فى البيوت".





وقال أحمد موسى إن أي قرار ستتخذه الدولة يوم شم النسيم سيكون نتيجة سلوكياتنا، وسيحدد أن الدولة تشدد أو أن الوضع سيبقى كما هو.



