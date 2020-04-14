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أخبار العالم

استهدفت الأمن والبترول.. البحرين تؤيد الحكم بسجن شبكة إرهابية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:51 م
البحرين تؤيد الحكم
البحرين تؤيد الحكم بسجن شبكة إرهابية
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القسم الخارجي
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالبحرين، سجن شبكة إرهابية تضم 11 متهمًا تعمل على استهداف دوريات الأمن وأنابيب البترول وأجهزة الصراف الآلي.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أكدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق 8 مستأنفين، إذ قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر بالسجن المؤبد وتغريم المتهم الثاني مبلغ 100 ألف دينار عما أسند إليهما، فيما حكمت على المتهم الخامس بالسجن 10 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار لما اسند إليه. 

وعاقبت المحكمة المتهم السادس بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه، فيما حكمت على المتهمين السابع والثامن بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة لكل منهما بمبلغ 100 ألف دينار عما أسند إليهما. وعاقبت المحكمة المتهم التاسع بالسجن 7 سنوات عما أسند إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية معلومات عن طريق التحريات السرية تفيد بقيام المتهم الأول والثاني الهاربين بتجنيد عدد من المتهمين في غضون عام 2018 لتنفيذ عمليات إرهابية عن طريق زرع عبوات متفجرة لاستهداف دوريات الشرطة والمنشآت العامة.

واعترف المتهمون بالوقائع المسندة إليهم واشتراكهم في التنظيم، حيث ثبت بتقارير البحث الجنائي أن بعض المتهمين هم مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من مركز الانفجار، وثبت احتواء أجهزتهم النقالة على صور لتوصيلات أسلاك كهربائية وصور لمواقع على الخريطة لأكثر من موقع تظهر فيها تعليمات لزرع عبوات متفجرة، وفيديوهات لتركيب، وتصنيع العبوات المتفجرة، ومقاطع فيديو لأنبوب الغاز بمنطقة البر.
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