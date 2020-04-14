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أخبار العالم

4059 إصابة و365 وفاة بفيروس كورونا في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4059 إصابة جديدة بفيروس كورونا و وفاة 365 شخص .
وبحسب وكالة رويترز، تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء فيروس كورونا حاجز الـ 24 ألف شخص، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة، التي تضم ثالث أكبر عدد من السكان في العالم ، سجلت المزيد من الوفيات بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى
ولفتت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا بلغت 583000 حالة ضمن ما يقرب من 2 مليون حالة تم الإبلاغ عنها عالميًا. 
وبحسب رويترز، فقد تجاوزت وفيات الولايات المتحدة 24400 شخص حتى اليوم، الثلاثاء، مع أن العديد من الولايات لم تعلن تعداد وفياتها بعد.
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