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أخبار البلد

في أول اجتماع وزارة بالسياحة العالمية: السياحة الداخلية أولى مراحل خروج القطاع من تداعيات كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:41 م
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى
شارك عصر اليوم، الثلاثاء، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في أول اجتماع للوزارة بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO عبر الفيديو كونفرانس. 


وشارك بالاجتماع غادة شلبي نائب الوزير للشؤون السياحة، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة.


وفي أثناء الاجتماع تمت مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدول والحكومات لتخفيف الأعباء الاقتصادية والتبعات السلبية على القطاع السياحي من تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى تبادل الآراء حول الحلول المختلفة لعمل خطط مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحي بعد التعافي من الأزمة.


وساد توافق أثناء الاجتماع عن أن أولى مراحل الخروج من الأزمة تكمن في الاعتماد علي السياحة الداخلية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاع مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية صارمة. 


كما دعا المتحدثون إلى ضرورة إيلاء أهمية بالغة للحفاظ على الصحة العامة للسائحين والعاملين في قطاع السياحة وضرورة الاستعداد بمزيد من الدعم المالي للقطاع  خاصة الشركات الصغيرة والفئات الأكثر ضعفا، كما دعا المتحدثون إلى أهمية إعداد استراتيجيات وطنية لتعافي هذا القطاع بطريقة تدريجية.



وأشار ماجد مصلح إلى أن مصر تتابع بطريقة دورية مع المنظمة تطورات الأزمة وتحركات الحكومات المختلفة كما شاركت من قبل في اجتماع مماثل في لجنة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

في أول اجتماع وزارة بالسياحة العالمية: السياحة الداخلية أولى مراحل خروج القطاع من تداعيات كورونا
في أول اجتماع وزارة بالسياحة العالمية: السياحة الداخلية أولى مراحل خروج القطاع من تداعيات كورونا
في أول اجتماع وزارة بالسياحة العالمية: السياحة الداخلية أولى مراحل خروج القطاع من تداعيات كورونا
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