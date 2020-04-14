سبحان الله على التشابه.. محمد محمود عبد العزيز يقارن شبه والده بجاك نيكلسون.. شاهد





وظهر محمود عبد العزيز بالصورة متشابها مع جاك نيكلسون خلال مقابلته له في أحد اللقاءات بينهم.





وعلق محمد محمود على الصورة قائلا "سبحان الله على التشابه اللى بين ابويا و جاك نيكلسون، بس برضه ابويا احلى... صوره من ابداع صديقى المحترم الموهوب محمد جابر، شكرا تسلم ايدك ... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا) ".









ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" ربنا يرحمة ويغفر له " و" رحمة الله عليه " و" طبعا والدك أجمل الف رحمه ونور عليه ".





يذكر أن محمد محمود عبدالعزيز، شارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين.





شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.