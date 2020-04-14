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رياضة

مليون جنيه لتمويل رواتب ودعم صندوق تحيا مصر.. ننشر تفاصيل جلسة مجدى عبدالغني مع وزير الشباب والرياضة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قررت جمعية  اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني نجم الأهلي والمنتخب الوطني وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تخصيص 850 ألف جنيه لتمويل رواتب لاعبي أندية دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة  بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحثا عن رفع المعاناة عن قطاع رياضي كبير تضرر من توقف النشاط الرياضي ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وعقد وفد من جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة عبدالغني اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة خطط الوزارة لدعم اللاعبين.

وخلال الاجتماع قررت الجمعية تقديم 850 ألف جنيه للاعبي الكرة في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة كما تعهدت الجمعية بتخصيص مبلغ ١٥٠ ألف جنيه لصندوق تحيا مصر في اطار المشاركة المجتمعية.

شهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من مجدي عبد الغني بصفته رئيس الجمعية، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، اضافة الى اللواء عبد المنعم الحاج رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين القدامى للاتفاق على ألية تقديم الدعم المالي للمتضررين. 

وقد حضر الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمكتب الدكتور أشرف صبحي  كلا من مجدي عبد الغني رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين و صلاح عبد الفتاح أمين الصندوق، إلى جانب السيد محمد هاني المدير الإداري، وأخيرا السيد محمد حسن المسؤول الإعلامي.

من جانبه أكد مجدي عبدالغني  ضرورة تحقيق تضامن مجتمعي أكثر من أي وقت مضى للخروج من الأزمة بأقل الخسائر ، وأشاد معالي الوزير بالدور الفعال الذي تلعبه الجمعية لدعم اللاعبين بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام.
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