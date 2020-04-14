رغم الصلح .. أحمد مجاهد يطالب بتوقيع عقوبة على جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين

علق المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق على الصلح الذى جرى اليوم الثلاثاء بين الحكم الدولى جهاد جريشة وزميله إبراهيم نورالدين فى مقر الجبلاية بالجزيرة.









قال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"تربطني علاقة طيبة بغالبية ابناء منظومة التحكيم وخاصة بالحكمين الدوليين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين، ورغم هذا فإنني متحفظ تماما على إعلان خبر أن كل ما سبق انتهى بالصلح لأن التراشق تم تداوله على نطاق واسع و لم يضر بأسرة التحكيم وحدها بل أساء لأسرة كرة القدم بوجه عام".





أضاف فى منشوره:" كان لابد أن يعلن الاتحاد عن المخطيء ويتخذ القرارات التي تحفظ هيبته اما الصلح فيكون في الأمور الخاصة والشخصية وليست العامة وألا فليطلب الاتحاد من لاعبي الأهلي والزمالك الصلح مع إلغاء العقوبات، ورغم حبي ودعمي لمسئولي الاتحاد الا أن الأمر لا يجب ان يمر مرور الكرام".





يذكر أن الحكم الدولى جهاد جريشة خضع اليوم الثلاثاء إلى التحقيق بمعرفة محمد الماشطة مستشار الشؤون القانونية فى ٥ شارع الجزيرة مقر الجبلاية وفى بداية التحقيق الذى استمر ٩٠ دقيقة داخل مكتب محمد الماشطة مستشار الشؤون القانونية فى الجبلاية تمسك جهاد جريشة بموقفه رافضا أية محاولات للصلح مع ابراهيم نورالدين مطالبا بحقه فى تعديل ترتيب القاءمة الدولية للحكام.





فى المقابل طالب مستشار الجبلاية جهاد جريشة بتقديم ما بعضد موقفه ويثبت صحة اتهاماته ضد زميله ابراهيم نورالدين وفشل جهاد جريشة فى تقديم أية دليل يؤيد صحة اتهاماته ضد زميله ابراهيم نورالدين ولم يقتنع الماشطة بالحديث المرسل دون تقديم اى دليل.





الماشطة حذر جهاد جريشة مو مغبة عدم الصلح مع زميله ابراهيم نورالدين والوقوع تحت طائلة العقوبات من إيقاف وخلافه أعقبه قيام وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة بالضغط على جهاد جريشة لإنقاذه من العقوبات المنتظرة فى ظل تمسك ابراهيم نورالدين بعدم حفظ التحقيق والمضى قدما فى التحقيق بالشكوى والمطالبة برد الاعتبار.





وليد العطار قام بإجراء اتصال بابراهيم الدين وقال له نصا .. ايه إللى يرضيك لغلق الملف وحفظ الشكوى فأجاب الاعتذار رسميا يرضيني من جانب جهاد جريشة وحضر نورالدين الى الجبلاية وأن الصلح بينهما.



