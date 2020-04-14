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محافظات

هيئة قناة السويس تشارك في تعقيم مستشفي العزل بابو خليفة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:41 م
هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس
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انجي هيبة
شاركت هيئة قناة السويس في تطهير وتعقيم مستشفي ابو خليفة للعزل بمحافظة الاسماعيلية والتي تستقبل عشرات المصابين من مختلف المحافظات.

واكدت الهيئة في بيان لها، انه انطلاقا من الدور المجتمعي لها، وتضامنا مع جيش مصر الأبيض والعاملين بالقطاع الطبي، قناة السويس تحيي جهود أطباء الرصد والتقصي بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية و أطباء وتمريض وكافة العاملين بمستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة.

كما شاركت الهيئة في أعمال تطهير وتعقيم المستشفى وتوزيع وجبات جاهزة في رسالة عرفان وتقدير لتضحيات وجهود القطاع الطبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد "COVID 19"
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