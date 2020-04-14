مؤامرة.. محمد صبحي يتنبأ بـ فيروس كورونا في إحدى مسرحياته.. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إنه اتجه إلى القراءة بقدر كاف بعد البقاء في المنزل لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا





وأضاف محمد صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: " كتبت مسرحية خيبتنا عام 2004 وعرضتها في عام 2018، ومن قراءات الماضي ومراقبة الحاضر نستطيع استشراف المستقبل".





وتابع محمد صبحي: "تحدثت في تلك المسرحية أن الحرب المقبلة هي حرب الجينات وحرب الفيروسات وتواجد يد عابثة في خلق الله".





وأكمل محمد صبحي: الإنسان هو الذي أفسد الكون وهناك تجار الإنسانية والأديان وهناك من يريد أن يحكم العالم وأؤمن بنظرية المؤامرة، وهناك من يصدر لنا الهلع والخوف من فيروس كورونا ".



