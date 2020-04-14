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توك شو

مؤامرة.. محمد صبحي يتنبأ بـ فيروس كورونا في إحدى مسرحياته.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:41 م
محمد صبحي
محمد صبحي
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هاني حسين
قال الفنان محمد صبحي، إنه اتجه إلى القراءة بقدر كاف بعد البقاء في المنزل لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأضاف محمد صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: " كتبت   مسرحية خيبتنا عام 2004 وعرضتها في عام 2018، ومن قراءات الماضي ومراقبة الحاضر نستطيع استشراف المستقبل".

وتابع محمد صبحي: "تحدثت في تلك المسرحية  أن الحرب  المقبلة هي حرب الجينات وحرب الفيروسات وتواجد يد عابثة في خلق الله".

وأكمل محمد صبحي: الإنسان هو الذي أفسد الكون وهناك تجار الإنسانية والأديان وهناك من يريد أن يحكم العالم  وأؤمن بنظرية المؤامرة، وهناك من يصدر لنا الهلع  والخوف من فيروس كورونا".

ولفت محمد صبحي: "على الفن أن  يبني سلوك إنسان يعشق النظافة ويعتاد عليها منذ أكثر من 20 عاما".
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