مؤامرة.. محمد صبحي يتنبأ بـ فيروس كورونا في إحدى مسرحياته.. فيديو

قال الفنان محمد صبحي، إنه اتجه إلى القراءة بقدر كاف بعد البقاء في المنزل لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأضاف محمد صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: " كتبت مسرحية خيبتنا عام 2004 وعرضتها في عام 2018، ومن قراءات الماضي ومراقبة الحاضر نستطيع استشراف المستقبل".
وتابع محمد صبحي: "تحدثت في تلك المسرحية أن الحرب المقبلة هي حرب الجينات وحرب الفيروسات وتواجد يد عابثة في خلق الله".
وأكمل محمد صبحي: الإنسان هو الذي أفسد الكون وهناك تجار الإنسانية والأديان وهناك من يريد أن يحكم العالم وأؤمن بنظرية المؤامرة، وهناك من يصدر لنا الهلع والخوف من فيروس كورونا".
ولفت محمد صبحي: "على الفن أن يبني سلوك إنسان يعشق النظافة ويعتاد عليها منذ أكثر من 20 عاما".