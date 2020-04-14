إعلام البرلمان: لا صحة لمنع عرض مسلسلات رمضان بسبب كورونا

أكد محمد شعبان، القائم بأعمال رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن استبعاد بث مسلسلات رمضان خلال الشهر الكريم ما هو إلا شائعات، لافتًا الى أنه مع تطبيق الحظر التجوال وإغلاق الكافيهات و غيرها من الوسائل الترفيهية أصبح بث مسلسلات رمضان مهم لبقاء المواطنين فى منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.





ورد "شعبان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على الاشخاص الذين يطالبون بعدم بث مسلسلات رمضان، بتساؤل هل هناك إمكانية لبقاء أسرة بالكامل دون وجود وسيلة ترفيهية لبقائهم فى المنازل، مؤكدًا أن هذه المسلسلات تتضمن مادة إعلامية لتقديمها خلال شهر رمضان لجذب المواطنين لتسلية سواء كانت مسلسلات دينية او غيرها فجميعها تتضمن هدف واحد وهو بقاء المواطن فى منزله.





وأوضح النائب، أن الدولة ستقوم بمتابعة جميع المسلسلات لعدم ظهور أى مشاهد خارجة عن حدود الأدب، كما رد النائب على تساؤلات الأشخاص الذين يتساءلون لماذا لم يتم فتح المساجد دون بث مسلسلات رمضان.



