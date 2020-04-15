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محافظات

لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:04 ص
البنك الزراعي بالشرقية
البنك الزراعي بالشرقية
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أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي
قالت إيمان السيد مسئول مصرفي بالبنك الزراعي بالشرقية، إن هناك عددًا من المشكلات البسيطة التي تواجهنا خلال عملية صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة بالبنك، ومن أهمها قيام المواطن بتسجيل رقم هاتفه على طلب المنحة له ولعدد من أفراد أسرته وخلال الاستعلام عنه على السيستم الخاص بالبنك لا نجد للمواطن رصيدًا على حسابه.

وأضافت «إيمان» لـ «صدى البلد» أنه من ضمن المشكلات التي تواجهنا أيضًا إمكانية أن تصل للمواطن رسالة عبر الهاتف للصرف من فرع البنك الزراعي، وتصل له رسالة أخرى للصرف عبر مكاتب البريد، وبالتالي عندما يتم البحث عن المواطن عن طريق الرقم القومي على سيستم البنك لا نجد له اسمًا.

وأوضحت أنه في تلك الحالات يتم إبلاغ المواطن وإرشاده بالاتصال برقم 142 والذي خصّصته وزارة القوى العاملة لاستكمال البيانات، والتأكد من أن الرسالة المُرسلة علي الهاتف تخص صاحب الرقم القومي، بالإضافة إلى إبلاغ مديرية القوى العاملة بالشرقية بمثل تلك المشكلات والبحث عن حلول لها.

من جانبه أكد «عصام الجزار» مدير البنك الزراعي بالرقية أنه تم تجهيز استراحات وأماكن انتظار آمنة تم تخصيصها بجميع فروع البنك الزراعي على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى العمل بكامل طاقتنا حتى الخامسة مساءً على صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بكل سهولة ويسر دون أي تعقيد وتذليل أي عقبات قد تواجه أهالينا وتقديم المشورة في أي مشكلة قد تحدث في بياناتهم، ناهيك عن عملية التعقيم لجميع المنافذ والمداخل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.
لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور
لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور
لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور
لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور
لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور
لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور
لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور
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