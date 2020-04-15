لو رايح تصرف المنحة.. أهم المشكلات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في البنوك ؟.. فيديو وصور

قالت إيمان السيد مسئول مصرفي بالبنك الزراعي بالشرقية، إن هناك عددًا من المشكلات البسيطة التي تواجهنا خلال عملية صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة بالبنك، ومن أهمها قيام المواطن بتسجيل رقم هاتفه على طلب المنحة له ولعدد من أفراد أسرته وخلال الاستعلام عنه على السيستم الخاص بالبنك لا نجد للمواطن رصيدًا على حسابه.





وأضافت «إيمان» لـ «صدى البلد» أنه من ضمن المشكلات التي تواجهنا أيضًا إمكانية أن تصل للمواطن رسالة عبر الهاتف للصرف من فرع البنك الزراعي، وتصل له رسالة أخرى للصرف عبر مكاتب البريد، وبالتالي عندما يتم البحث عن المواطن عن طريق الرقم القومي على سيستم البنك لا نجد له اسمًا.





وأوضحت أنه في تلك الحالات يتم إبلاغ المواطن وإرشاده بالاتصال برقم 142 والذي خصّصته وزارة القوى العاملة لاستكمال البيانات، والتأكد من أن الرسالة المُرسلة علي الهاتف تخص صاحب الرقم القومي، بالإضافة إلى إبلاغ مديرية القوى العاملة بالشرقية بمثل تلك المشكلات والبحث عن حلول لها.



