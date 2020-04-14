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فن

‏نفجر نفسنا يعني ولا نعمل إيه.. أحمد السعدني يعلق على انتشار فيروس كورونا في الأجواء الحارة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
علق الفنان أحمد السعدني على آراء بعض العلماء في إمكانية تكاثر فيروس كورونا المستجد في درجة حرارة مرتفعة تصل لـ60 درجة مئوية. 

وغرد السعدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏نفجر نفسنا يعني و لا نعمل ايه".

ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعية وجاءت تعليقاتهم بين "‏‎طب ينفع كده" و"‏‎لا. قول اللهم لا حوله ولا قوه الا بالله  ربنا برفع عنا الغمه يا أبن الأصول" و "‏‎والله معاك حق ده مرار طافح والله" و "ربنا يرفع عنا البلاء".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.
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